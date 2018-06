PvdA ziet opzet achter aanval op diplomaat

De PvdA ziet opzet achter de mishandeling van de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbosch in Rusland. „Het lijkt een doelgerichte, goed voorbereide aanval wat hier is gebeurd”, zei het PvdA-Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Michiel Servaes woensdag tegen de NOS. „Hier zit meer achter. De link met de antihomowetgeving is veelzeggend.”