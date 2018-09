Rechter behandelt moord tapijtwinkel

De rechtbank in Rotterdam behandelt vandaag de dodelijke steekpartij in winkelcentrum Alexandrium. Afgelopen juli werd een 47-jarige vrouw daar in een tapijtwinkel met messteken om het leven gebracht. Een 43-jarige man uit Utrecht staat terecht voor de moord. Hij verloor zijn baan bij de tapijtwinkel nadat het slachtoffer hem van seksuele intimidatie beschuldigde.