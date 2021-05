Condors teisteren huis Californisch gezin

„Ze zijn nog steeds niet weg”, tweet dochter Seana Quintero. Daar voegt ze aan toe dat de beesten flinke schade op de veranda hebben aangericht. De condor is een bedreigde diersoort, waarvan er momenteel slechts een kleine 500 door het luchtruim van de Verenigde Staten vliegen. Een deel daarvan (160) leeft in Californië.

’Poepen alles onder’

Hoewel de condor een best eng voorkomen mag hebben, laat de moeder van het gezin zich allerminst afschrikken. „Mijn kleine moedertje liep gewoon op die grote vogels af en probeerde ze weg te jagen”, laat Seana Quintero op Twitter weten. Niet dat de vogels op hun beurt hiervan onder de indruk zijn. Die laten zich volgens Seana niet wegjagen. „Ze blijven hier gewoon op het dak vertoeven en poepen alles onder.”

De US Fish and Wildlife Service merkten de tweets van Quintero op en vertelden dat hun huis zich bevindt op een plek die eens de habitat van condors was. „Als dit nog een keer gebeurt, raden we het aan om ze weg te jagen op een manier waarmee je ze geen pijn doet. Zet bijvoorbeeld de tuinslang aan en maak harde geluiden. Een vogelverschrikker zou misschien ook van pas komen”, laat de natuurorganisatie weten.

’Condor dingen doen’

Dit bleek te werken. Quintero laat weten dat haar moeder de vogels ’een flinke douche’ heeft gegeven met de tuinslang en ze daarom hebben besloten intrek te nemen in de boom een paar meter van hun terrein af. „Nu zitten ze daar. Wachtend, kijkend, een beetje condor dingen doen”, tweet ze.

De Californische condor is een van de grootste vliegende roofdieren ter wereld. Sinds 1967 is het dier een beschermde diersoort in Amerika.