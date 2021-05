Treinstation Brussel-Noord korte tijd ontruimd wegens gezochte Jurgen Conings

Binnenland

OM: dna politiemol op politie-uniformen in martelcontainers Wouwse Plantage

Op een van de politie-uniformen die zijn gevonden in de zogeheten martelcontainers in Wouwse Plantage is dna aangetroffen van de onlangs veroordeelde Utrechtse ’politiemol’ Orm K. Zijn dna zat aan de binnenzijde van de kraag van een politiejas in een doos met politiekleding, maakte de officier van j...