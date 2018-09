Topman Haribo overleden

Riegel nam in 1946 het roer over bij de fabriek die in 1920 door zijn vader, Hans Riegel senior, was opgericht. De naam van de onderneming ontleende de oprichter aan zijn eigennaam plus de toevoeging van de vestigingsplaats Bonn.

Hans Riegel jr bouwde de onderneming samen met zijn broer Paul uit tot internationaal formaat met productiefaciliteiten in verscheidene Europese landen, waaronder Nederland. Er werken 6000 mensen. Paul overleed in 2009, waarna 2 neven in de top van de onderneming werden geïntroduceerd.