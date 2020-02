Gouden reuzenmunt met kruiwagen gestolen: drie mannen veroordeeld

De Canadese ’Big Maple Leaf’, met een geschatte waarde van 3,75 miljoen euro, verdween zo’n drie jaar geleden uit het Bode-Museum in de Duitse hoofdstad. De daders kwamen ’s nachts binnen door een raam en namen de zware munt mee uit een vitrine. De buit zou vervolgens in een kruiwagen zijn afgevoerd.

De waardevolle munt, met de beeltenis van de Britse vorstin Elizabeth II, is nooit meer teruggevonden. De politie vermoedt dat het goud is doorverkocht. Er zijn gouddeeltjes gevonden in een auto en op kleding.

Eén van de veroordeelden verbergt zijn gezicht in de rechtbank. Ⓒ EPA

Aanklagers hadden gevangenisstraffen van 5 tot 7 jaar geëist tegen de verdachten, maar de rechter ging daar niet in mee. Twee twintigers die tot een criminele clan zouden behoren, kregen 4,5 jaar cel. Een 21-jarige bewaker van het museum verdwijnt ruim 3 jaar achter de tralies.