Agent vaak dik maar niet gestrest

Het zit wel snor met de mentale gesteldheid van de gemiddelde Nederlandse politieagent. Medewerkers van de politie kampen niet vaker met stress, een burnout of gedachten over zelfmoord dan gemiddeld. Dat blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wel is het zo dat veel agenten last hebben van overgewicht en zich vaker ziek melden dan de gemiddelde Nederlander.