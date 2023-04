Aanval op toeristen langs boulevard Tel Aviv: een dode, zes gewonden

De schietpartij vond plaats op de populaire boulevard langs het strand. Volgens Israëlische media zou een auto ook op mensen zijn ingereden. Daarna sloeg de wagen over de kop.

Op videobeelden op sociale media is te zien dat hulp- en veiligheidsdiensten massaal in actie zijn gekomen. In ieder geval een van de slachtoffers is er slecht aan toe, aldus Ha’aretz. Nog eens vijf anderen raakten gewond, onder wie een 17-jarig meisje. Het zou gaan om een groep toeristen uit Italië en het Verenigd Koninkrijk. Zo is een 30-jarige man uit Italië om het leven gekomen.

Veiligheidsdiensten op de boulevard na de dodelijke aanval. Ⓒ ANP / Associated Press

Israëlische media spreken van een terreuraanval. De vermeende Palestijnse dader die na de crash met de auto in het rond schoot, is daarna al snel gedood door gewapende omstanders.

Waakzaam

Inwoners van de stad worden gewaarschuwd om vanavond binnen te blijven, evenals toeristen. Tel Aviv, de tweede stad van het land, waar veel ambassades zijn gevestigd, staat bekend om het bruisende nachtleven en de vele cafés en clubs.

Terreurgroep Islamitische Jihad noemt in een verklaring het geweld een „natuurlijke en legitieme reactie op de misdaden van de bezetting tegen het Palestijnse volk.” Een woordvoerder van de extremistische Hamasbeweging zei dat de aanslagen een voorbeeld zijn van het „vermogen van het verzet” van jonge Palestijnen die bereid zijn de „bezetters schade toe te brengen.” Volgens hem zijn de aanslagen een reactie op de conflicten op de Tempelberg.

Vrijdag werden ook al twee in Israël woonachtige zussen doodgeschoten op de Westelijke Jordaanoever. Ze reden in de buurt van Jeruzalem in hun auto toen onbekenden plotseling het vuur openden, vermoedelijk met een kalasjnikov. De moeder van de twee raakte zwaargewond. De daders zijn nog niet gepakt. De situatie in Israël en in het bijzonder rond de Tempelberg is de laatste weken zeer gespannen; vanuit Gaza en Libanon werden raketten afgevuurd. Het Israëlische leger is in opperste staat van paraatheid.

Precies een jaar geleden schoot een 28-jarige Palestijn in Tel Aviv drie burgers dood bij een bar op een drukke uitgaansplek, zes anderen raakten gewond.

