’Vier gewonden bij aanval op boulevard Tel Aviv’

De schietpartij vond plaats op de populaire boulevard op het strand. Volgens Israëlische media zou een auto ook op mensen zijn ingereden. Op videobeelden op sociale media is te zien dat hulp- en veiligheidsdiensten massaal in actie zijn gekomen.

In ieder geval een van de slachtoffers is er slecht aan toe. Vrijdag werden ook al twee in Israël woonachtige zussen doodgeschoten op de Westelijke Jordaanoever. Ze reden in de buurt van Jeruzalem in hun auto toen onbekenden plotseling het vuur openden, vermoedelijk met een kalasjnikov. De moeder van de twee raakte zwaargewond. De daders zijn nog niet gepakt.