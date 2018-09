Curator: vlees Willy Selten kan verkocht

Curator Jaap van der Meer zegt dat er niks mis is met 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beslag op heeft gelegd. Hij stapt daarom naar de rechter als de NVWA niet vlot toestaat om het vlees alsnog te mogen verkopen. De curator schrijft dat dinsdag in zijn tweede verslag over het faillissement van de vleesgroothandel uit Oss.