Rotterdamse politie rukt massaal uit, maar ’man met shotgun’ blijkt stofzuigerslang

Agenten, gehuld in kogelwerende vesten, begaven zich eerst ter observatie voor het pand waar een zorgwekkende melding over werd gedaan. De straat werd groots afgezet. Het rumoer trok tientallen nieuwsgierigen aan. „Een omstander had iemand zien staan met naar zijn idee een shotgun”, bevestigt een woordvoerder van de politie tegen De Telegraaf. Omdat het een pand betrof ’waar nogal kwetsbare personen wonen’, zoals dak- en thuislozen, rukte de politie massaal uit. „Op zo’n moment en op zo’n locatie, zeker in deze tijd, moeten we er wel vanuit gaan dat er zich een mogelijk gewapend persoon in het pand begeeft. Je kunt het risico niet lopen...”

Bij binnenkomst, met de hand op het wapen, bleek de man om wie het ging onder invloed van alcohol te zijn. Maar hij had zich wel keurig gedragen door de vloer schoon te maken. De ’shotgun’ bleek een onschuldige stofzuigerslang te zijn.

De politie kan er achteraf wel om lachen. „Een goede oefening, laten we het daarop houden”, aldus de zegsman.

