Amsterdamse ’Weinstein van de kunstwereld’ voor de rechter: 'Ik word zelf ook echt vaak bij geslachtsdeel gepakt'

Voor de zaak tegen Julian A. heeft de rechtbank Amsterdam twee dagen uitgetrokken. De planning is dat maandag de officier van justitie al komt met requisitoir en strafeis, maar dat kan ook woensdag worden.

A. wordt vervolgd voor 7 feiten: aanranding, verkrachting, mishandeling van meerdere vrouwen. Een en ander zou zich 5 à 10 jaar geleden gedurende een reeks van jaren hebben afgespeeld.

Volgens de voorzitter is het niet gelukt om een tolk Engels te vinden ivm een staking. Vorige week was er ook al veel gedoe rond het gebrek aan tolken in een strafzaak.