Marechaussee druk aan de grens: al 30 personen geweigerd op Schiphol

Dinsdag besloten de lidstaten van de Europese Unie om de Schengenzone af te grendelen voor mensen uit de rest van de wereld. Het verbod ging donderdag om zes uur ’s avonds in. Deze maatregel blijft voorlopig dertig dagen van kracht.

Volgens woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee gaan de meeste geweigerde mensen zo snel mogelijk retour naar het land waar ze vandaan gekomen zijn. Hij wijst ook op het belang van reizigers, maar ook op dat van vervoerders, om goed te bekijken of iemand wel mag reizen naar Europa.

„Onze organisatie is erop ingericht om te helpen Nederland veilig te houden”, stelt de majoor. „Daarom zullen we erop toezien dat iedereen die onder het inreisverbod valt, aan de grens wordt tegengehouden.”

Uitzonderingen

Voor het inreisverbod gelden wel uitzonderingen. Zo mogen bijvoorbeeld Noren en personen met een verblijfsvergunning de grens passeren. Ook blijven buitenlandse diplomaten, artsen, verpleegkundigen en militairen nog steeds welkom in Nederland.

„De Koninklijke Marechaussee is voorbereid om ook in deze uitzonderlijke tijden van crisis de taken uit te voeren”, zegt Van Kapel. „Wij voeren essentiële taken uit aan de grenzen om de veiligheid te vergroten; die taken zullen altijd uitgevoerd worden.”

Volgens de zegsman worden de regels streng gehandhaafd: „Dat is heel zuur voor die mensen, maar ook zij moeten zich beseffen dat dit een uitzonderlijke situatie is waarbij wordt verwacht dat iedereen zich aan die regels houdt om erger te voorkomen.”

Overigens is het nog wel toegestaan om via Schiphol naar een ander land te reizen. Voorwaarde is dat reizigers direct doorvliegen naar een andere bestemming. Op andere luchthavens en zeehavens wordt ook gecontroleerd op het inreisverbod. Daarnaast houdt de marechaussee reguliere controles in de grensregio’s met Duitsland en België.