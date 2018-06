Toneelvoorstelling in grootstedelijke winkelcentra

BINGO!, zoals de voorstelling heet, gaat over de menselijke wil om te winnen, de behoefte naar meer én de vraag wat we nu eigenlijk echt nodig hebben om te overleven in onze huidige maatschappij.

De voorstelling speelt zich af in een gekraakt winkelpand dat door een groep crisisslachtoffers met tweedehands artikelen is omgetoverd tot een bingopaleis. Gezeten aan lange, houten tafels speelt het publiek een potje illegale bingo mee. Terwijl zij zich verliezen in het spel leren zij de personages beter kennen en worden zij ongemerkt deelgenoot en medeplichtig aan de situatie waarin deze crisisslachtoffers zich bevinden.

Pop-upIn ieder stad waar BINGO! wordt gespeeld, opent het NUT vanaf een week voor de eerste voorstelling een pop-up store, waar naast tickets voor de voorstelling ook spaarpotten en andere alternatieve kerstcadeaus te koop zijn. Verschillende kunstenaars maken een ‘spaarpot-werk’ dat in de winkel geëxposeerd en verkocht wordt. De winkel is ook de locatie voor debatten en talkshows rondom het thema.

In november en december 2013 brengt het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) de feestelijke crisisvoorstelling BINGO!

ParadeBINGO! is geïnspireerd op de gelijknamige paradevoorstelling van theatergroep De Gebroeders Flint, die het stuk in de jaren ’90 met veel succes op festivals in heel Europa speelde. Het Utrechtse gezelschap begint de tournee in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht, waar de voorstelling op 14 november in première gaat.Op de site van Nieuw Utrechts Toneel worden de andere locaties steeds twee weken voor de eerste voorstelling in een nieuwe stad onthuld.