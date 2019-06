Nederlanders achterhalen dronken Pool

De 32-jarige Pool veroorzaakte in de vroege zondagochtend een ongeluk in Kranenburg, tussen Nijmegen en Kleef. Hij was volgens de politie in Kleef „duidelijk beneveld.”

Na de botsing met de auto met daarin drie Nederlanders stapte de Pool uit en sloeg te voet op de vlucht. Twee inzittenden van de Nederlandse auto zetten daarop de achtervolging in en wisten hem te achterhalen. Zij droegen hem aan de gealarmeerde politie over.

De Pool bleek lichtgewond. Bij hem is een bloedproef afgenomen.