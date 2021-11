Twaalf jaar cel voor rol bij liquidatie Rachid Kotar in Amstelveen

Volgens de rechtbank bestuurde de destijds minderjarige verdachte de auto waarin de twee schutters vluchtten. Dat busje is kort na de liquidatie in brand gestoken. De verdachte meldde zich in februari dit jaar zelf bij de politie nadat er beelden van hem waren uitgezonden in Opsporing Verzocht. Zijn DNA werd aangetroffen op de kleding die bij het busje werd gevonden en op handschoenen die bij de liquidatie zijn gebruikt.

De zaak is behandeld achter gesloten deuren bij de kinderrechter, omdat de verdachte tijdens de liquidatie 17 jaar was. Toch veroordeelt de rechtbank hem als volwassene. „Daarbij weegt mee dat het om een zeer gewelddadige en geplande moord ging. Bovendien heeft de verdachte op meerdere momenten een rol gespeeld en was er dus niet sprake van jeugdig, ondoordacht of impulsief handelen”, oordeelt de rechtbank.

Volgens de verdachte had hij slechts opdracht gekregen de bus te besturen en in brand te steken, maar wist hij niets van de plannen om iemand te liquideren. Dat gelooft de rechtbank niet. „Het is onaannemelijk dat een belangrijke rol als die van de voorverkenner en de bestuurder van de vluchtauto en het uitwissen van mogelijke sporen zou worden uitbesteed aan een minderjarige jongen die van niets weet”, aldus de rechtbank.

Het OM had twintig jaar cel geëist, mede omdat een kind getuige was van de liquidatie van zijn vader. De rechtbank legt een lagere straf op, omdat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat het zoontje aanwezig zou zijn. Ook weegt mee dat de verdachte als bestuurder van de vluchtauto een minder zware rol in de liquidatie heeft gehad dan de schutters.

De drie medeverdachten (21,24 en 27) zitten vast in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak in december. Twee van hen worden ervan verdacht Kotar te hebben doodgeschoten. De 24-jarige Amsterdammer zou een peilbaken onder de auto van het slachtoffer hebben geplaatst en kort voor de moord weer hebben verwijderd.