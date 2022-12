Premium Het beste van De Telegraaf

Drama in Amsterdamse Bijlmer Moeder vermoorde Roffinho (17): ’Hij is in mijn handen dood gegaan’

Amsterdam - Moederharten huilen in de Amsterdamse Bijlmer waar vrijdagavond de 17-jarige Roffinho daags voor kerst werd doodgeschoten bij het portiek van zijn woning. „Ik moest mijn eigen zoon reanimeren. Hij is dood gegaan in mijn handen”, vertelt de moeder van het slachtoffer aangeslagen. Ze laat een foto van haar zoon zien. „Hij staat er stoer op, maar het was een hele lieve jongen.”