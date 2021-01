Explosie door brandbom in woonbuurt Haarlem, twee auto’s beschadigd

Brandweer en politie waren snel ter plaatse. Beide voertuigen liepen door de explosie flinke schade op.

Er woedt in Noord-Holland al langere tijd een conflict onder hardliners van motorclub Satudarah. Of dit incident met een brandbom daar verband mee houdt is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en heeft alle sporen veiliggesteld.

Ⓒ Michel van Bergen

