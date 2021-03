Rutte wil toch geen kerncentrale in Groningen

Tijdens het RTL-verkiezingsdebat zei hij dat een nieuwe kerncentrale in Groningen kan komen. Daarop kreeg hij veel kritiek vanuit de noordelijke provincie. Zij zeggen al genoeg last te hebben van de gaswinning.

Rutte zei op de radio dat hij het „een beetje verkeerd had ingeschat.” Het is belangrijk dat er draagvlak is in een provincie voor zo’n centrale, aldus de liberale voorman. Hij wilde niet meer zeggen waar zo’n centrale moet komen.

Tweede kamer blijkt ook tegen

Inmiddels blijkt ook een meerderheid in de Tweede Kamer tegen te zijn. Groningen staat al decennia op een officiële lijst van mogelijke vestigingslocaties voor een kerncentrale. De Kamer wil nu dat Groningen van die lijst wordt verwijderd.

De VVD pleit voor een nieuwe kerncentrale. Dat is volgens de partij nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Rutte pleit voor snelle formatie

Verder kwam in het Radio 1 Journaal de coalitievorming ter sprake. Rutte hoopt met het oog op de coronacrisis dat er snel een nieuw kabinet kan worden geformeerd.

„Niemand, denk ik, zal ervoor pleiten om midden in de crisis eens zes maanden te gaan praten over drie cijfers achter de komma over hoeveel geld er gaat naar het provinciefonds”, zei Rutte.

Volgens hem willen ook de andere partijen snel een nieuwe coalitie vormen. „Ik denk dat iedereen dat wil.”

