Maximumstraf doodslag omhoog naar 25 jaar

Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) komen donderdag met een wetsvoorstel om dat voor elkaar te krijgen. Het is de bewindslieden al langer een doorn in het oog dat voor doodslag (in een opwelling) nu maximaal vijftien jaar gevangenisstraf kan worden gegeven, terwijl dat bij moord (met voorbedachten rade) dertig jaar of zelfs levenslang is.

„Met de hogere maximale strafmaat geven we de rechter de armslag die nodig is om in de ernstigste gevallen van doodslag een passende straf op te leggen”, zegt Grapperhaus. OM-topman Van der Burg trok eerder aan de bel omdat hij dat verschil nu te groot vindt. Eerder pleitte ook de rechtbank in Rotterdam voor een hogere maximumstraf bij doodslag.