Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze was een geweldige vrouw’ Harmonieus Hyde Park bewijst Queen laatste eer: ’Alsof je oma is overleden’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Mark Desmond heeft de Britse vlag als een deken om zich heen geslagen. „Dit houdt ons mooie land bijeen. Ik voel me weer helemaal Engels, tot in het diepst van mijn ziel.” Ⓒ De Telegraaf

Londen - The last post weerklinkt. Gevolgd door een minuut stilte. En dan kun je een speld horen vallen in Hyde Park, waar tienduizenden de uitvaart van koningin Elizabeth via grote schermen meebeleven. Een kuchje, een huilende baby. Meer niet. Een laatste glimp van de Queen, Londen is er eventjes stil van.