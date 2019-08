Doorrijder Vught beukt fietsster (68) ziekenhuis in

De verdachte is inmiddels aangehouden, meldt wijkagent Marcel de Rouw donderdagavond. Het ongeluk vond even na het middaguur op een rotonde op de Laagstraat plaats. „De vrouw is met zwaar letsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht”, aldus de politie Oost-Brabant, die een klopjacht startte op de dader. „De auto, die schade had, is even later aangetroffen aan de Glorieuxlaan in Vught.”

De bestuurder was op dat moment nog spoorloos. Daarom werd er een burgernetmelding met zijn signalement uitgedaan. De auto werd afgetakeld voor sporenonderzoek.

Donderdagavond werd de verdachte van het verlaten van het ernstig verkeersongeval alsnog aangehouden.