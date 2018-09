'Geen EEG nodig bij vaststellen hersendood'

Volgens Kompanje kan het EEG geschrapt worden uit de procedure. „Het is een langdurig onderzoek, dat zomaar 6 tot 7 uur kan duren, en het voegt niets toe bij het feitelijke bepalen van de hersendood”, legde Kompanje vrijdag uit. „Als de hersenstam van een patiënt niet meer functioneert en hij niet meer zelfstandig kan ademen, komt het nooit meer goed. Zonder functionerende hersenstam is bewustzijn nooit meer mogelijk. Een organisme kan dat niet overleven”, legt Kompanje uit.

In een aantal landen, waaronder Groot-Brittannië en Portugal, is het al zo dat er geen EEG gemaakt wordt om de hersendood vast te stellen. Kompanje pleit ervoor dat de Gezondheidsraad in Nederland het EEG ook schrapt uit het hersendoodprotocol.

Testen

Het bepalen of de hersenstam het nog doet, gebeurt door een aantal reflexen te testen. Kompanje: „Vernauwen de pupillen als er met een zaklamp in de ogen geschenen wordt? Gaat een patiënt hoesten als er water in de beademingsbuis wordt gespoten? Gaat hij knipperen met zijn ogen als er met een wattestaafje in wordt gewreven? Schieten zijn ogen heen en weer als zijn hoofd heel snel heen en weer wordt bewogen? Met dit soort testen kan je bepalen of de hersenstam het nog doet.”

„Na het vaststellen dat iemand hersenstamdood is, is het nu zo dat de patiënt allemaal plakkertjes op zijn hoofd geplakt krijgt, waarna een EEG gemaakt wordt. Dat moet beoordeeld worden. Dat gebeurt vaak door een assistent en daarna nog eens door een neuroloog. Uiteindelijk ben je uren verder, maar feitelijk voegt het niets bij aan de vaststelling van de hersendood”, aldus Kompanje. „Vaak willen familieleden na dit hele proces niet ook nog eens aan het proces van orgaandonatie beginnen. Dat is heel jammer, want er is een schaarste aan donoren.”