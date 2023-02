Premium Het beste van De Telegraaf

Bizarre pech binnen familie: drie vrouwen breken been

Door Anna Bartlema Kopieer naar clipboard

Suzan Kockmann-Bosch (50), Willemijn Bosch-Veling (74) en Willemijn Bosch-Overmeer (44) rollen door het gras. Ⓒ United Photos/Paul Vreeker

AERDENHOUT - Het spreekwoord ’een ongeluk zit in een klein hoekje’ is er niet voor niets. En dat geldt ook voor ’drie keer is scheepsrecht’. Daar weet de Aerdenhoutste familie Bosch alles van. Drie keer een bijzondere beenbreuk. Binnen vijf weken binnen één familie breken drie dames hun been. „Wij zijn normaal helemaal geen pechvogels, eerder geluksvogels.”