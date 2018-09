Kabinet langs rand afgrond

RECONSTRUCTIE Met het Herfstakkoord is de slepende politieke impasse doorbroken. Maar de weg ernaartoe zat vol ergernissen, gevloek, handjeklap en theater. Onderhandelaars die hun jas al aan hebben om te vertrekken, zich openlijk storen aan elkaar of zelfs ontploffen over elkaars eisen. En Pechtold waant zich even premier...