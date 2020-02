Verloskundigen slaan alarm: gevaarlijke situaties voor moeder en kind

Verloskundigen moeten steeds verder uitwijken om bevallingen in ziekenhuizen mogelijk te maken.

Den Haag - Verloskundigen slaan alarm over capaciteitsproblemen in de geboortezorg. Door personeelstekorten en het opdoeken van zorgplekken voor zwangere vrouwen en baby’s in ziekenhuizen ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties voor moeder en kind.