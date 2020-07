Truck als mobiel zonnepark om CO2 en brandstof te besparen

Een proef maakt duidelijk: vrachtwagens rijden schoner en zuiniger door het gebruik van zonnepanelen. Ⓒ IM Efficiency

Helmond - Vrachtwagens rijden binnenkort als mobiele zonneparken rond. Hierdoor kunnen transportbedrijven per jaar zo’n 6000 kilo CO2 en 2500 euro per voertuig aan brandstof besparen. Er loopt nu een proef met zo’n tien wagens, in het najaar moeten de eerste opleggers permanent met zonnepanelen op het dak rijden.