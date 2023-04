Kijkers schrikken zich dood: makelaar verkleedt zich als levensgrote paashaas

In de badkuip, liggend op bed, zwaaiend op de bank en hongerig voor de koelkast: op een aantal willekeurige foto’s is een levensgrote paashaas te zien. Op de website van de makelaar staan welgeteld 49 foto’s van het interieur, waarvan een tiental mét knaagdier in een blauwe jas.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ RE/MAX Realty Group

Ⓒ RE/MAX Realty Group

Ⓒ RE/MAX Realty Group

Maar waarom? Volgens DelVecchio een vraag met een simpel antwoord: „Om op te vallen!”, jubelt ze tegenover South West News Service. De kijkers werden het volgens haar maar niet met elkaar eens. Vonden ze dit nou creatief of juist doodeng? „Maar we hebben meer bezichtigingen dan ooit gehad”, aldus de makelaar.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ RE/MAX Realty Group

Ⓒ RE/MAX Realty Group

Ook de eigenaren van de woning vonden het volgens DelVecchio een geweldig plan. „Ze lachten me uit terwijl de foto’s werden gemaakt.”

Het is niet de eerste keer dat deze dame een ’feestelijk thema’ kiest tijdens het verkopen van een huis. Zo verkleedde ze zich eerder als kalkoen in een huis dat gedurende Thanksgiving te koop werd gezet. „Als onze klanten het leuk willen, brengen we graag luchtigheid en plezier in een periode die voor sommigen als stressvol ervaren kan worden”, aldus de paashaas-makelaar.