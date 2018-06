Twee bommen ontploft in centrum Damascus

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de explosies. Wel was er schade aan gebouwen. Volgens staatspersbureau SANA zat er naar schatting honderd kilo aan explosieven in een van de auto's.

Rebellen hebben een aantal voorsteden van Damascus in handen en zijn er de afgelopen maanden in geslaagd om met raketaanvallen schade aan te richten in de hoofdstad. Maar grote aanslagen in het centrum van de stad zijn nog relatief zeldzaam.