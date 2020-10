Iedereen aan de B&B, waarom toch?

Volgens De Droomhut-eigenaresse Christel van der Drift zoeken mensen de charme van een B&B op. Ⓒ Serge Ligtenberg

DEN HOORN - Nederland, land vol bed & breakfasts. Of het nou een lege varkensschuur is, een opgeknapte zolder of een bijna volwaardig hotel: B&B’s vind je in alle soorten en maten. Maar waarom zijn de kleinschalige ontbijt-overnachtingen zo populair?