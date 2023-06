Meisje vanwege drankje geweigerd in bus, familieleden slaan ruiten kapot

Het conflict zou ontstaan zijn nadat een minderjarig meisje de bus wilde betreden met drinken in haar hand. Omdat dit in strijd is met de huisregels, ontstond er onenigheid. De chauffeur zou daarop hebben besloten om in afwachting van de politie de deuren van de bus te sluiten. Het meisje zou familieleden hebben gebeld, waarna de twee verdachten arriveerden. Toen de chauffeur hun verzoek om de deur te openen zou hebben geweigerd, zouden zij een aantal ruiten van de deur hebben ingeslagen.

Één van de mannen raakte gewond bij de vernielingen en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.