KNMI: code oranje

Het lagedrukgebied dat momenteel rondtolt boven onze hoofden is ervoor verantwoordelijk. Er kan deze uren 60-80 mm per vierkante meter regen neerkomen, hetgeen normaal in een hele maand oktober valt. Door de zware regen heeft het KNMI in delen van het land code oranje afgekondigd. Dat geldt vooral voor het westen en zuidwesten. Bovendien waait het hard tot soms stormachtig en het kwik ligt op 11 graden.

Dijken zijn in het zuidwesten soms doordrenkt van de neerslag en kelders en straten lopen onder, zoals in Zaltbommel en in de Betuwe vanochtend het geval is. In het noorden is het nu droog en vrij zonnig. Het lagedrukgebied ligt morgen ten westen van ons land. Het is dan wat droger en er valt plaatselijk een bui. Het trekt later eindelijk weg waarna we onder invloed komen van een meanderende westcirculatie. Er vallen soms buien maar de zon is ook te zien. Later in de week stijgt het kwik naar 14-17 graden. Op langere termijn is hogedrukinvloed mogelijk waarbij het kwik nog enkele graden winst zou kunnen boeken. Het superslechte weer van nu raken we deze week kwijt.