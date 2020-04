Brand Hulst onder controle, wel veel rook

Er is een brand ontstaan in een bedrijfspand aan het Stationsplein in Hulst. Het vuur trekt veel omstanders. Ⓒ AS Media

HULST - In een autobedrijf in Hulst (Zeeland) was woensdagavond een grote uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Rond 23.00 uur was de brand onder controle, maar er komt nog altijd veel rook vrij. Eerder op de avond was een NL Alert verstuurd in de omgeving.