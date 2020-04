Tientallen omstanders bij brand in Zeeuwse Hulst

Bij de brand komt veel rook vrij. De naaste omgeving is afgezet, meldt de veiligheidsregio. „De brand is inmiddels volledig uitslaand. De brandweer probeert de naastgelegen winkel af te schermen om overslag van de brand te voorkomen”, meldt Veiligheidsregio Zeeland.

Er is een NL Alert verstuurd in de omgeving. De veiligheidsregio meldt dat veel mensen poolshoogte nemen, maar de dienst noemt dat „onverstandig.”

Tientallen mensen staan buiten naar het vuur te kijken, zo is te zien op beelden. Velen houden daarbij niet de voorgeschreven anderhalve meter afstand. De politie benadrukt in een reactie aan De Telegraaf dat mensen geacht worden thuis te blijven en zeker niet in de (asbest)rook te gaan staan. „Dat veroorzaakt ook kanker. Doe het niet. Blijf weg.”

