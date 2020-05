Buren over doden in hoekwoning Made: ’Het waren levensgenieters, heel bruut dit’

Iemand sloeg alarm nadat er niet werd opengedaan toen er werd aangebeld. Toen de politie ging kijken, troffen agenten twee lichamen aan. Ⓒ De Telegraaf

MADE - De schok is groot in het Brabantse plaatsje Made nadat de politie vrijdagochtend twee overledenen aantrof in een huis aan De Hooimijt. Volgens buurtbewoners woonde er in het huis een stel. „Het waren echte levensgenieters, verschrikkelijk gewoon.”