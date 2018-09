'Europa maakt kerkhof van Middellandse Zee'

„Ik weet niet hoeveel mensen nog om moeten komen voordat er iets gebeurt. Als dit zo blijft, dan maken we alleen maar een kerkhof van de Middellandse Zee”, aldus de premier tegenover de Britse omroep BBC. Hij riep Europese landen op om te praten met Noord-Afrikaanse landen om immigratieregels te veranderen.

„De regels moeten veranderen. Het gaat niet om strenger of minder streng. Het gaat erom dat het zo niet werkt en dat het wordt gerepareerd”, aldus Muscat.

„We voelen ons in de steek gelaten door Europa. We voelen ons in de steek gelaten als nooit tevoren”, voegde hij daaraan toe. Hij wees erop dat Italiaanse en Maltese hulpverleners levens hebben gered, maar dat hij uit Europa alleen maar „lege woorden” hoort.

Vrijdag verging in Maltese wateren een schip met illegale migranten. Inmiddels zijn 34 lichamen geborgen, meldde de Italiaanse marine zaterdag. Ruim 200 mensen zijn gered. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen, meldden Italiaanse media. Bij de kust van Egypte zonk vrijdag ook een schip met Palestijnse migranten en Syrische vluchtelingen. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven.

Vorige week verdronken bij het Italiaanse eilandje Lampedusa honderden Afrikaanse vluchtelingen. De stroom migranten die op wrakke bootjes naar Zuid-Europa komen lijkt eindeloos. Zaterdag moesten de Italianen opnieuw een schip met migranten te hulp schieten dat in de problemen was geraakt.