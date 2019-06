’Gezochte man zaak-Hania veroordeeld voor misbruik’

De naam van de man is nog niet vrijgegeven door de politie, wel zijn er twee foto’s van de Amerikaan geplaatst. Of de man in Nederland woonde of hier op vakantie was is nog onduidelijk. Ook is niet bekend waar, in Amerika, Nederland of elders, de man in het verleden in beeld is geweest als verdachte van seksueel misbruik.

Bekijk ook: Dit is de man die politie zoekt in zaak vermissing Hania

Waar hij en Hania op dit moment zijn is een groot raadsel. Volgens bronnen zijn er op de camerabeelden die sinds donderdagmiddag door de politie naarstig worden uitgekeken geen beelden van de twee samen. De scholiere werd donderdagmiddag omstreeks 12:30 uur voor het laatst gezien bij haar basisschool, de A.S. Talsmaschoolschool aan de Vaandrigstraat in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Zij was eerder weggegaan nadat ze haar leraar verteld had dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Volgens de politie bleek die afspraak echter niet te kloppen. Ongeruste familieleden sloegen aan het einde van de middag alarm om het niks voor Hania is om niet stipt thuis te komen. Hania woont bij haar moeder. Haar vader is een jaar geleden overleden.

Grote zorgen

Ook de politie vertrouwde het niet. Zeker nadat familieleden vertelden dat Hania chatcontacten heeft gehad, die inmiddels bleken te zijn gewist. Andere sporen en onderzoek zorgden voor grotere zorgen.

In de nacht van donderdag op vrijdag verstuurde de politie een AMBER alert vanwege haar vermissing omdat deze urgent en zorgwekkend is. De tips worden nu nagetrokken door de politie. Ongeveer dertig rechercheurs werken aan de zaak. Hania heeft halflang donker haar en droeg op het moment van haar verdwijning een witte jurk met bloemenpatroon, een witte legging, witte schoenen, een zwart jasje en ze had een roze rugzak bij zich.

De politie roept mensen op die ook maar iets weten over waar ze kan zijn om contact op te nemen.