Zitfeestje in club Nyx leverde personeel te veel stress op

Het OAC (Overleg Amsterdamse Clubs), een organisatie van 26 clubs in de hoofdstad, heeft een noodkreet uitgevaardigd en de hulp van de gemeente gezocht in de hoop dat een deel van de clubs in de toekomst de deuren weer kan openen.

De clubs hebben half maart hun deuren moeten sluiten en mogen weliswaar hun deuren weer openen, maar dansen is onder de huidige coronamaatregelen nog steeds verboden. Een club als Escape op het Rembrandtplein organiseert avonden waarbij iedereen verplicht moet blijven zitten. Paradiso idem dito. Een aantal clubs zoekt een volledig andere uitweg. Zo is de Amsterdamse club Westerunie noodgedwongen veranderd in een virtual reality-playhouse.

Heleboel stress

Club Nyx op de Reguliersdwarsstraat is inmiddels gestopt met zitfeestjes. „Het levert voor het personeel een heleboel stress op”, zegt eigenaar en AOC-voorzitter Rob de Jong. „Iedereen die opstaat, moeten we corrigeren. Dat is bijna niet te doen. Maar het moet, want iedereen is bang om boetes te krijgen.”

„We krijgen al een waarschuwing als twee leegstaande krukken te dicht bij elkaar staan. Maar we kunnen eenvoudigweg niet achter iedere bezoeker een personeelslid zetten. Tegelijkertijd leveren dit soort feestjes tien tot vijftien procent omzet op. Dat is niet rendabel. Sommige exploitanten maken plannen om de zaak te verkopen.”

„We zijn een aantal keren in gesprek geweest met burgemeester Femke Halsema, maar zij heeft tot nu toe niks kunnen betekenen”, zegt De Jong. „Uiteindelijk zijn alle gesprekken op niks uit gelopen en zijn we tegen een muur aangelopen waar de gemeente Amsterdam verwijst naar Den Haag en in Den Haag niemand reageert of terugverwijst naar de Stopera. In Amsterdam is vijftig tot zeventig procent van de clubs al technisch failliet en gaat het simpelweg niet redden. De hele situatie voelt als zeer frustrerend en we zijn ondertussen echt radeloos.”

In de tussentijd is er illegale concurrentie ontstaan. In de hoofdstad worden al wekenlang illegale raves georganiseerd, waarop geen controle en registratie is. Ook partyboten op het IJ, waarop nauwelijks handhaving wordt gevoerd, lijken een doorn in het oog. Al werd de partyboot Supperclub Cruise voor vier weken aan de ketting gelegd, volgens de Veiligheidsregio omdat de varende horecagelegenheid „de noodverordening overtrad en onder andere geen maatregelen getroffen had om aanwezigen voldoende afstand te laten houden.”

Gezamenlijk overleg

Een woordvoerder zegt dat het college van b en w op de hoogte is van de problemen van het nachtleven. „We zijn als gemeente samen met vertegenwoordigers van het nachtleven in gesprek over wat wel kan en Amsterdam blijft zich hard maken richting het kabinet om deze sector specifiek te ondersteunen. Op initiatief van de wethouder is een gesprek georganiseerd met leden van de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van de nachtcultuur. Ook is er een gezamenlijk overleg over de lobby richting het kabinet.”