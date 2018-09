Van ’t Klooster aan de bak bij Pioniers

Voormalig honkbal-international Dirk van ’t Klooster zal volgend seizoen (zijn 22e in de hoogste afdeling) uitkomen voor Vaessen Pioniers, dat dan op een geheel nieuw complex zal spelen in Hoofddorp. De transfer van de 37-jarge ervaren buitenvelder is verrassend, want hij kwam de afgelopen acht seizoenen uit voor het Haarlemse Corendon Kinheim met wie hij driemaal landskampioen werd.