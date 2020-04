Opeengepakte massa’s in metro Moskou door coronaregels

Bij de controle van de nieuwe reispasjes ontstonden opstoppingen, terwijl het juist de bedoeling is afstand te houden. Volgens het persbureau TASS waren er te weinig agenten.

Moskou voerde het systeem in voor het openbaar vervoer en voor automobilisten. Het moet ervoor zorgen dat de inwoners van de miljoenenstad het uitgaansverbod respecteren. Pasjes zijn er uitsluitend voor bijvoorbeeld arbeiders en voor bezoek aan een arts.

De burgemeester van Moskou riep controleurs op zo te werken dat er geen ophopingen van mensen meer ontstaan. De stad overweegt het systeem te automatiseren.

Een regeringswoordvoerder noemde overvolle metrostations gevaarlijk en zeer ongewenst.

