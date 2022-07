Agent lost schot na melding mishandeling in Tiel

Ⓒ Persbureau Heitink

TIEL - Een agent heeft zaterdagavond geschoten bij de Tolhuiswal in Tiel toen een voertuig dat de politie op het oog had weg probeerde te komen. De politie was even voor 21.00 uur in actie gekomen na een melding van een mishandeling aan de Waalkade.