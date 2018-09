Uitzetten twee asielzoekers kostte 92.000 euro

De uitzetting volgde na een lange hongerstaking van de mannen. Er werd voor een privévliegtuig gekozen omdat een van de mannen "vanwege zijn gedrag" niet op een normale lijnvlucht meekon, aldus een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen RTL nieuws.

De uitzetting kwam in de publiciteit door de advocaat die vond dat Nederland fouten had gemaakt. Volgens de advocaat zouden de twee mannen niet de juiste medische zorg in Guinee hebben gekregen.

Uit de antwoorden van Teeven blijkt dat de twee mannen 'op eigen initiatief én tegen medisch advies in' de kliniek in Guinee hebben verlaten.