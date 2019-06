Wereldprimeur: paspoortloos naar Canada

Is vliegen zonder paspoort de toekomst? Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

SCHIPHOL - Vliegen zonder paspoort tussen Nederland en Canada wordt vanaf deze zomer live op Schiphol getest op vluchten van KLM en Air Canada naar en van Toronto en Montreal. In 2020 moet het geleidelijk worden ingevoerd. Het is de allereerste paspoortvrije pilot in de intercontinentale luchtvaart.