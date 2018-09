,,We hebben in Zweden, in Kalmarsund, zijn wij platgeslagen. We varen in een Trintella3a ketch. Het voorzeil was kompleet kapot, het achterlijk eruit en de Lewmar 43-lier krom. Alsof de duivel er mee speelde. De motor raakte ook oververhit. Ik riep de reddingsdienst aan over de marifoon. ,Gooi maar een anker!´ was de reactie uit Stockholm. Dat ging niet, het water is 40 tot 50 diep terwijl ons jacht maar 40 meter ketting heeft.

Constant

In Sandvig zijn we daarop binnengelopen met ca 2 a 3 knoop en constant water bijvullen in de interkoeler. De havenmeester en een visser aldaar hebben alle service gegeven die men verwacht van varenden onder elkaar. Zij zeiden dat de redders bang zijn aldaar. Zij hadden er geen goed woord voor over.´´

Dieseltanks

Tijdens dezelfde vakantie hadden we in Denemarken vergeten de afsluiter tussen de dieseltanks af te sluiten op een rak van 30 mijl. De diesel zat in de verkeerde tank. Bij Rodvig om de hoek nam de wind erg toe en we zouden hem tegen hebben, dus besloten we Rodvig zelf aan te lopen. We zaten in een smal geultje die we deelden met de ferry.

Ronddrijven

Ik start de motor en draai bij, ik wil de genua inrollen. Net op dat moment stopt de motor, in de aanloop naar de haven. In de verte zagen we al de ferry aankomen, daar op de brug luisterden ze gelukkig ook mee. We riepen ze de reddingsdienst aan. Na vijf minuten waren ze er en brachten ze ons veilig binnen. Conclusie: de redding in Denemarken is goed geregeld. Ze laten je niet, zoals in Zweden, ronddrijven.´´