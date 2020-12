Franse politie pakt dieven van grote partij topwijnen

Bij de arrestaties, onder meer in Bordeaux, de Dordogne en in de Loire-regio, werden meer dan negenhonderd flessen grand cru-wijnen zoals Château d’Yquem, Romanée Conti, Lafite Rothschild en Château Margaux, maar ook kostbare champagne en whisky gevonden. Deze buit alleen heeft een geschatte waarde 1 miljoen euro.

Onderzoekers namen ook bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens met valse kentekens in beslag en daarnaast nog 150.000 euro in contanten en 200.000 euro op rekeningen. De overvallers, georganiseerd in verschillende teams, overvielen vooral pakhuizen van handelaren en magazijnhouders.

Ⓒ Politie Frankrijk

De politie ziet een man van rond de vijftig jaar oud als organisator en opdrachtgever van de bende, die achter ongeveer twintig overvallen zou zitten. Hij zou een bekende zijn in de Franse horecawereld.