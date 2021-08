Thais drama: man schiet collega dood na discussie over radio

De schietpartij vond plaats rond 19.40 uur. De twee mannen waren aan het werk in een garage van golfbaan Silver Star, gelegen in district Phrom Phiram, Centraal-Thailand. Volgens een ooggetuige vroeg een man aan zijn collega of de radio wat zachter kon. Hij had namelijk last van het harde geluid. Maar dat verzoek kwam hem duur te staan.

Te Aw, de arbeidsmigrant uit Myanmar, pakte een jachtgeweer dat hij had verstopt onder een grasmaaier en schoot vervolgens zijn collega neer. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij niet veel later stierf.

Thaise media melden dat de mannen ook huisgenoten waren, wellicht dat er meer zaken speelden waardoor deze ruzie zo uit de hand liep.

De man uit Myanmar is opgepakt en wordt beschuldigd van moord.