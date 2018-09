Brussel wil schonere buitenboordmotoren

"De aanpassing van regelgeving voor recreatievoertuigen vermindert de uitstoot van benzine en diesel sterk en producenten hebben de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. De emissies worden aangepast aan de niveaus in de VS en zo wordt er een basis gelegd voor wereldwijde regelgeving voor uitstoot", zegt rapporteur Malcolm Harbour.

Noodstopschakelaar

De nieuwe EU-regelgeving voor veiligheid en milieu geldt voor recreatie- en persoonsvaartuigen die tussen de 2,5 en 24 meter lang zijn, zoals motorboten, zeiljachten en waterscooters. Naar aanleiding van enkele dodelijke ongelukken waarbij de bestuurders de controle over de motor verloren, willen Parlementariërs dat alle buitenboordmotoren worden uitgerust met een noodstop. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een noodstopschakelaar die de stuurman kan bedienen.

Voorop

Overigens is dit laatste aspect van de aanscherping van de veiligheid minder relevant voor de Nederlandse watersportindustrie, zo licht een woordvoerder het Europese parlement aan de Telegraaf Vaarkrant toe. ,,In veel andere landen zit er nog geen noodstop op de motoren, Nederland loopt wat dat betreft voorop.´´

Boete

Op het Nederlandse water moeten snelle boten een dodemansknop en een dodemanskoord hebben. Het niet omhebben van zo´n dodemanskoord aan been of arm in een snelle boot komt je te staan op het Nederlandse water op een boete van 220 Euro.

Uitstoolimieten

Het Parlement steunt het voorstel van de Commissie over de nieuwe uitstootlimieten voor stikstofoxide en koolwaterstof die de uitstoot met 20% moeten terugdringen. De industrie krijgt drie jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. Kleine en middelgrote bedrijven die motoren maken met een vermogen van 15kW krijgen hiervoor zes jaar de tijd.