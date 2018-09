Uitslag Stelling: Nederlander wordt bestolen

„Het oude pensioenstelsel heeft altijd goed voldaan totdat de regering een greep deed in de kas.” „Het kabinet breekt alles af wat met hard werken is opgebouwd.” Dit zijn enkele van de vele duizenden reacties van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. U bent niet alleen verontwaardigd over de pensioenplannen van de regering, maar ontevreden over het politieke beleid van de coalitie. „We worden gewoon aan alle kanten bestolen.”

Deze week werd duidelijk dat de Eerste Kamer keiharde kritiek heeft op het pensioenplan van het kabinet. Het is nu aan de regering om te kijken naar aanpassingen. Vrijwel unaniem bent u van mening dat het plan helemaal van tafel moet.

Spel

„Tijdens het spel worden de regels veranderd. In andere termen heet dat onbehoorlijk bestuur”, zegt één van u. Iemand anders analyseert: „We verhogen de pensioenleeftijd omdat er niet genoeg geld meer is en vervolgens verlagen we het percentage van de pensioenafdracht omdat we later met pensioen gaan. Volgens mij is dat het verplaatsen van het probleem naar de toekomst.” Een ander noemt het schandalig dat een goed pensioensysteem om zeep wordt geholpen alleen om op de korte termijn geld binnen te halen voor de staat.

Volgens deskundigen zouden vooral jonge werknemers de dupe worden van de beperking in de pensioenopbouw. Bijna zestig procent van de deelnemers is het daarmee eens. „De jongere werknemers mogen niet het slachtoffer worden van dit falende kabinet. We moeten een heel nieuwe visie op de toekomst ontwikkelen. We leven nu wel heel erg in een ik-wereld.”

Een enkeling denkt dat het onvermijdelijk is dat het pensioenstelsel op de schop gaat. Veertien procent van u zegt dat het huidige model onbetaalbaar wordt. Iemand doet een voorstel: „Het pensioensysteem wordt op termijn onhoudbaar. Zorg gewoon zelf voor je pensioen door te sparen en te beleggen. Je kunt dan zelf bepalen welke levensstandaard je later wilt hebben. Doe je er niets aan, dan moet je tevreden zijn met een laag inkomen. Maar dan niet zeuren of je hand ophouden.” „Laat mensen zelf kiezen welke pensioenvoorziening ze willen hebben in plaats van dat op te leggen. Juist jongeren hebben op die manier de gelegenheid een goed pensioen op te bouwen in tegenstelling tot 50-plussers.”

Democratie

Ruim de helft van u vindt dat de kritiek van de Eerste Kamer een goed bewijs is dat de democratie in Nederland springlevend is. „De kritiek van de Eerste Kamer snijdt absoluut hout”, zo onderstreept u. „Het plan is terecht op inhoud afgekeurd. Gelukkig doet de senaat wel zijn werk en speelt geen politieke spelletjes.”

Twee staatssecretarissen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het nieuwe pensioenplan. Het zijn Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Frans Weekers (Financiën). Een erg hoge pet heeft u van deze bewindslieden niet op. Tachtig procent van de deelnemers acht Klijnsma en Weekers niet capabel genoeg om zo’n prestigieus plan tot een goed einde te brengen. „Ze denken alleen maar op de korte termijn en kijken niet naar de gevolgen van dit plan in de toekomst.”

Intussen is minister Dijsselbloem (Financiën) druk bezig met de oppositie een akkoord te bereiken over de begroting van volgend jaar. Zelf hoopt hij er voor het weekend uit te zijn. Wederom tachtig procent van de respondenten noemt dat ijdele hoop.

En of dit kabinet de kerst haalt? Slechts twintig procent denkt van wel en 68 procent verwacht dat de regering voor die tijd de pijp aan Maarten zal moeten geven. Eén van u zegt met een knipoog: „Het vergaat het kabinet net als kalkoenen. Ze halen de kerst niet.”