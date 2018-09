'Ontvoerder Cleveland had geen wurgseks'

Castro werd in september hangend gevonden in zijn cel. Hij had toen zijn broek en onderbroek op zijn enkels. Onderzoekers concludeerden dat de ontvoerder mogelijk was overleden tijdens seksuele handelingen met zichzelf, maar lijkschouwer Gorniak bestrijdt die lezing. De onderzoekers waren volgens haar onvoldoende gekwalificeerd om te oordelen over de doodsoorzaak.

Castro hield jarenlang drie vrouwen gegijzeld en misbruikte hen in een huis in de Amerikaanse stad Cleveland. De ontvoerder kreeg in augustus een levenslange celstraf plus 1000 jaar extra opgelegd.