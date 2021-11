Jongen loopt hoofdwond op bij steekincident in Heiloo

De dader zou zich bevinden in een groep van zo’n tien jongeren, die na het incident op de vlucht sloegen. Het slachtoffer is nagekeken in de ambulance en overgebracht naar de huisartsenpost. De wond aan zijn hoofd moest worden gehecht, schrijft het Noordhollands Dagblad.

Meerdere eenheden van de politie zijn ingezet om te zoeken naar de dader. Bij de zoektocht is ook Burgernet ingezet. In het bericht beschrijft de politie de mogelijke dader als een jongen in de leeftijd van 15 of 16 jaar. Hij droeg een donker getinte bril en een jas met een Noorse vlag erop. Het is niet duidelijk waarom het slachtoffer is gestoken.